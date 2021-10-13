"الزراعة" ومؤسسة التعاون الألماني توقعان اتفاقية تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين

رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة الزراعة ومؤسسة التعاون الألماني (GIZ) ، اليوم الأربعاء، اتفاقية تجديد مشروع تحسين سبل العيش للمزارعين بقيمة 4 ملايين يورو.وأكد وزير الزراعة رياض عطاري أهمية هذه الاتفاقية في تطوير البنية التحتية لقطاع الزراعة وفي مقدمتها تحسين الموارد المائية، وخلق فرص عمل جديدة للنساء والشباب، وتقديم خدمات إرشادية كبيرة للقطاع الزراعي، مشيرا الى ان هذا المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي.وقدم عطاري شكره لوزارة التعاون الاقتصادي للتنمية الألمانية داعمة هذا المشروع، مضيفا أن توقيع هذه الاتفاقية يعزز الشراكة مع كل المؤسسات الدولية التي تدعم التنمية الزراعية وتحديدا في المناطق المصنفة"ج" .كما بحث عطاري مع رئيس بعثة التعاون الألماني في الممثلية الألمانية بيتر ولفرم، ومديرة برنامج تعزيز سبل العيش آن جوم، آليات التعاون المستقبلي والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيلها.