نقابة المهندسين–مركز غزة تصدر بياناً حول انتهاكات الاحتلال للمقدسات الدينية ومحاولة طمس معالم القدس

رام الله - دنيا الوطنتستنكر نقابة المهندسين الفلسطينيين – مركز غزة التصرفات الهوجاء التي يمارسها الإحتلال الصهيوني بالإعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى المقبرة اليوسفية ومقبرة باب الرحمة؛ ما يشكل إنتهاكاً سافراً على المقدسات الدينية، وتحدياً صارخاً للأمتين الإسلامية والعربية؛إننا اليوم نقف أمام تطور خطير يفرضه الإحتلال بسماحه لقطعان المستوطنين بإقامة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك ضمن خطوات ممنهجة تسعى إلى تزوير التاريخ وطمس معالم المدينة المقدسة، ضارباً بعرض الحائط كافة القوانين الدولية والمواثيق الأممية؛إننا في نقابة المهندسين الفلسطينيين ندعو الأمتين الإسلامية والعربية إلى الوقوف وقفة موحدة أمام هذا الإعتداء الخطير، ونبرق بالتحية لأهلنا في القدس على وقفتهم المشرفة في وجه الإحتلال، وتصديهم لهذه الإعتداءات، كما وندعو المجتمع الدولي وكافة الشرفاء والأحرار في العالم إلى التدخل العاجل لوقف هذا التصعيد الخطير؛كما وندعو كافة المهندسين والنقابات الهندسية؛ ونقابة المهندسين – مركز القدس، واتحاد المهندسين العرب، والإتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين، ولجنة مهندسون من أجل القدس؛ للقيام بكافة الإجراءات والفعاليات لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك.