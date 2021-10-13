قيادي بـ "الديمقراطية": قوى نابلس ستضع برنامج عمل شامل لحماية المزارعين وإسنادهم بموسم الزيتون





وشدّد دويكات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، على الحاجة الماسة لوقفة جدية شاملة من كل القوى الوطنية عبر تنظيم حملات تطوعية متواصلة لإسناد المزارعين والوقوف إلى جانبهم أثناء قطف ثمار الزيتون، خاصة في قرى بورين وعصيرة وعوريف والساوية واللبن وبيت دجن وقصرة.





وبشأن اتفاق حكومة الاحتلال مع ما يسمى "مجلس المستوطنات"، الذي ينص على أن 60% من أراضي جبل صبيح هي أملاك دولة، قال دويكات: إن هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلا كون هذه الأراضي ملكية خاصة لأبناء شعبنا، مؤكدا تصعيد المقاومة الشعبية حتى إزالة كافة البيوت المتنقلة للمستوطنين على الجبل.







رام الله - دنيا الوطنقال محمد دويكات عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, عضو لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس ، إن الفصائل والقوى الوطنية ستضع خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برنامج عمل موسعا وشاملا ومتكاملا لتنظيم حملات تطوعية والتنسيق مع المزارعين وكافة النشطاء في المقاومة الشعبية، لضمان حماية أبناء شعبنا من اعتداءات المستوطنين، خلال موسم الزيتون.