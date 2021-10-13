مجلس النواب الأمريكي: يوافق على رفع سقف الدين لـ 28.9 تريليون دولار





وأضاف مكونيل: "لن أكون طرفاً في أي مسعى مستقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية، وأن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ستضر الولايات المتحدة وستساعد الصين".



وتشتد المعركة بين الجمهورين والديمقراطيين منذ أشهر بشأن سقف الدين المرتبط بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.









قال الديمقراطي ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية، بمجلس النواب: "لقد تفادينا مؤقتاً الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول كانون الأول/ ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونجرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون".بدوره، كتب ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ رسالة لبايدن، الجمعة الماضية، قائلاً فيها: "لن أعمل مع الديمقراطيين بشأن زيادة أخرى لسقف الدين".