غزة:"النقل والمواصلات" تعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من برامج التوعية المرورية الخاصة برياض الأطفال

رام الله - دنيا الوطنشرعت دائرة التوعية المرورية والإرشاد بوزارة النقل والمواصلات، بغزة، بالمرحلة الثانية من برامج التوعية المرورية في رياض الأطفال وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي" دائرة رياض الأطفال " بوزارة التربية والتعليم والمعهد المروري التابع لشرطة المرور.وأوضح أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية بأن هذه البرامج والأنشطة الخاصة برياض الأطفال والتي جرت اليوم في روضة الطفل السعيد التابعة لجمعية إحياء الثقافة في مديرية شرق غزة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الأطفال لإنشاء جيل واع ومثقف مروريا .وبين القرشلي أن المنهج هو عبارة عن توجيهات خاصة للأطفال بكيفية الاجتياز الآمن للطريق وسلوكيات مرورية خاطئة يقوم بها الأطفال كالعبث بمحتويات الطريق، إضافة إلى فيديوهات توعوية وإرشادية تتعلق بالسلامة المرورية.من جهته أكد أ. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المروري بأنه تم اطلاق المرحلة الثانية من برمج التوعية المرورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمعهد المروري لشرطة المرور من أجل غرس المفاهيم والثقافة المرورية في عقول الأطفال من خلال المحاكاة لقطع الإشارات الضوئية والتعلم على بعض إشارات المرور .وأشار الخطيب إلى أن المرحلة الثانية من برامج التوعية المرورية ستتوزع على كافة المديريات التعليمية وسيتم إعطاء محاضرات عن السلامة المرورية في تلك الرياض طيلة هذا العام.دعا د. م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للمشاركة في تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى كافة شرائح المجتمع وصولاً إلى بيئة مرورية آمنة.وشكر الكحلوت وزارة التربية والتعليم على تعاونها الكبير من أجل انجاز هذه البرامج التعليمية على الرغم من جائحة كورونا معرباً عن أمله أن تتم هذه البرامج لكافة طلبة المدارس من أجل نشر الثقافة المرورية.