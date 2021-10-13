شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تعلن عن عقد أول ملتقى تربوي حواري لمديري المدارس والمشرفين التربويين

"التعليم" بغزة تعلن عن عقد أول ملتقى تربوي حواري لمديري المدارس والمشرفين التربويين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، أنها ستعقد أول ملتقى تربوي حواري لمديري المدارس والمشرفين التربويين وذلك يوم الخميس الموافق 28/10/2021 في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية بغزة الساعة الثامنة والنصف
صباحاً.

وقال وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت: "إن الملتقى يأتي في إطار سعي الوزارة للاستفادة من المبادرات والأفكار والمقترحات والرؤى التربوية النابعة من العاملين في الميدان التربوي بهدف مواصلة تطوير جودة العملية التعليمية". 

ولفت الوكيل إلى أن الملتقى سيناقش عدة قضايا متعلقة بعمل الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتكامل بين أدوارهما، إضافة لرؤى تطويرية متنوعة في العملية التعليمية.

وفي السياق ذاته دعا رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى ومدير عام الإشراف التربوي د. محمود مطر مديري المدارس والمشرفين التربويين والأقسام ذات العلاقة في الوزارة والمديريات لتقديم أوراق استشرافية تتضمن أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم التربوية في إطار المحاور التالية:

رعاية الطلبة المتفوقين والموهوبين، المبادرة والإبداع في العملية التعليمية، غرس وتعزيز القيم والسلوك الإيجابي لدى الطلبة، التكامل بين دور مدير المدرسة والمشرف التربوي.

وأوضح مطر أنه يشترط في الورقة أن تُسلّط الضوء على إحدى القضايا التربوية الملحة والمنتمية للمحاور المذكورة، وأن تعكس الورقة واقع القضية المطروحة متضمنة رؤية استشرافية أو توصيات إجرائية قابلة للتطبيق، وألا تزيد الورقة عن 4 صفحات، وستُتَاح الفرصة لمُقدّم الورقة عرضها في 7 دقائق يعقبها نقاشات ومداخلات.

ودعا مطر المشاركين في الملتقى إلى إرسال أوراقهم عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] في موعد أقصاه الأربعاء 20/10/2021 علماً بأنه سيتم إشعار أصحاب الأوراق المقبولة في موعد أقصاه الأحد 24/10/2021م.


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