بدران: عوامل نجاح صفقة "وفاء الأحرار" هو الابتعاد كثيراً عن الحديث بوسائل الإعلام

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران على أن صفقة "وفاء الأحرار" شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ الصراع مع الاحتلال وبقيت آثارها مستمرة حتى الآن وسوف تستمر للفترة القادمة.وقال القيادي بدران إن أهم عوامل نجاح صفقة وفاء الأحرار في حينه هو الابتعاد كثيرا عن الحديث بوسائل الإعلام، وما يريده شعبنا وأسرانا شيء ملموس على أرض الواقع.وشدد بدران على أن المسجد الأقصى خط أحمر كما أكدت المقاومة ذلك في معركة سيف القدس، وأن استمرار اقتحامات الاحتلال بهذه الطريقة سيؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه.وأشار بدران إلى أن الزيارة للقاهرة جاءت استكمالاً للعلاقة القوية مع الجانب المصري وكان مطروح على جدول الأعمال أثناء اللقاءات كل القضايا الأساسية المتعلقة بالحالة الفلسطينية.ولفت إلى أنه تم مناقشة قضية القدس والمسجد الأقصى، مؤكدًا على أن استمرار اقتحامات الاحتلال بهذه الطريقة سيؤدي بالمنطقة كلها إلى ما لا يحمد عقباه لأن المسجد الأقصى خط أحمر كما أكدت المقاومة ذلك في معركة سيف القدس.وأضاف: "تم الحديث بشكل تفصيلي في قضية الأسرى ومعاناتهم والحملة التي تشنها إدارة السجون بحقهم خاصة عقب عملية انتزاع الحرية"، عدا عن حديث جاد ومعمق فيما يتعلق بالاعتقال الإداري السيف المسلط على أهلنا في الضفة الغربية.وأوضح بدران أنه في محادثات القاهرة تم التركيز على قضية الأسرى الستة المضربين عن الطعام ودخولهم مرحلة الخطر والمساس بحياتهم مسألة حساسة وخطيرة.وأكد على موقف الحركة على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية ومدى حرصها على تحقيق المصالحة.