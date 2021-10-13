العراق تنهي حالة الإنذار القصوى بعد تأمين الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء حالة الإنذار القصوى، وذلك بعد تأمين وانتهاء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية على مستوى البلاد.وقالت الوزارة العراقية في بيان لها: "إن عثمان الغانمي وزير الداخلية، أمر بإنهاء حالة الإنذار القصوى، وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم".وأضافت الوزارة: "أن هذه التوجيهات تأتي بعد أن قدم منتسبو الوزارة جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية، وعملوا على تقديم الخدمات الأمنية والخدمية".وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، قد أعلن في وقت سابق عدم تسجيل أي خرق أمني خلال العملية الانتخابية.وصوت ملايين العراقيين الأحد الماضي في الانتخابات البرلمانية المبكرة، لاختيار (329) نائباً وفق قانون انتخابي جديد، وشارك مراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في مراقبة العملية الانتخابية.