لجان الصيادين بغزة: يمنع منعًا باتًا بيع سمكة الأرنب السامة

رام الله - دنيا الوطنأكد منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزّة، زكريا بكر، اليوم الأربعاء، على منع بيع سمكة الأرنب في قطاع غزّة بشكلٍ نهائي.وقال بكر في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "إنّه خلال الأعوام الماضية حذّرنا من خطورة سمكة الأرنب لما تحتويه من سموم وهي غريبة عن البحر الأبيض المتوسط وتُشبه أسنان الأرنب".وأضاف: "تؤكد الدراسات أنَّ سمكة الأرنب الواحدة من الممكن أنّ تقتل 100 شخص وبها ثلاث مناطق مسمومة بالرأس والجلد والأحشاء"، مُردفًا: "لذلك يُمنع منعاً باتاً بيع سمكة الأرنب في قطاع غزّة".وختم بكر، حديثه، بالقول: "سمكة الأرنب نظراً لحجمها الكبير مُغرية للصيادين"، داعياً المواطنين لعدم شرائها حتى لو عُرضت عليهم مجاناً، نظراً لشدة خطورتها.