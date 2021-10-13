لجان الصيادين بغزة: يمنع منعًا باتًا بيع سمكة الأرنب السامة
أكد منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزّة، زكريا بكر، اليوم الأربعاء، على منع بيع سمكة الأرنب في قطاع غزّة بشكلٍ نهائي.
وقال بكر في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "إنّه خلال الأعوام الماضية حذّرنا من خطورة سمكة الأرنب لما تحتويه من سموم وهي غريبة عن البحر الأبيض المتوسط وتُشبه أسنان الأرنب".
وأضاف: "تؤكد الدراسات أنَّ سمكة الأرنب الواحدة من الممكن أنّ تقتل 100 شخص وبها ثلاث مناطق مسمومة بالرأس والجلد والأحشاء"، مُردفًا: "لذلك يُمنع منعاً باتاً بيع سمكة الأرنب في قطاع غزّة".
وختم بكر، حديثه، بالقول: "سمكة الأرنب نظراً لحجمها الكبير مُغرية للصيادين"، داعياً المواطنين لعدم شرائها حتى لو عُرضت عليهم مجاناً، نظراً لشدة خطورتها.
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