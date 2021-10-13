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السيسي يعتزم تكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني

السيسي يعتزم تكريم وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم وزارة الأوقاف المصرية تكريم نصرالدين مفرح أحمد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لجهوده في نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك خطاب التطرف، وذلك يوم الأحد المقبل اليوم (17) من الشهر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقالت وزارة الأوقاف المصرية: "إنها تكرم سنوياً خلال احتفالات المولد النبوي شخصية بارزة عملت على تعزيز الإسلام في أي من بلدن العالم الإسلامي، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من سيكرم الشخصية"، وفق (وكالة السودان للأنباء).

وساهم الوزير مفرح بترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال وعمل على مناهضة الغلو التطرف، وعزز من ترسيخ مبدأ التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع وعمل على نشر ثقافة السلام وإزالة آثار الحرب.

وعمل على نبذ خطاب الكراهية وشارك في العديد من مؤتمرات الحريات الدينية دولياً وإقليمياً ومحلياً لعكس وجه سودان ما بعد الثورة، وساعد في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد (٢٧) عاماً، ومن قائمة الدول المقلقة في الحريات الدينية بعد (٢٣) عاماً.


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