الهباش يلتقي رئيسي مجلس الأمة والشعبي الوطني ووزير العدل في الجزائر

وبحث معهما تطورات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين، ونقل الهباش خلال اللقاءات مع المسؤولين الجزائريين تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية للقيادة الجزائرية برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري الشقيق.





وأشاد الهباش بمواقف الجزائر قيادة وشعباً المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع للتخلص من الإستعمار وإنهاء الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معرباً عن التقدير العميق الذي تكنه دولة فلسطين للجزائر على المستويين الرسمي والشعبي، ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين.





كما وأشاد بدور الجزائر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.





من جانبه أكد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري على مواقف الجزائر الثابتة والمبدئية من كفاح الشعوب للتخلص من الاستعمار، نابعةٌ من عقيدتها الثورية التحررية ومبادئها القومية العربية التي لا يمكنها المساومة بشأنها، مؤكداً في هذا الشأن على وقوف الجزائر دائماً وأبداً مع فلسطين ومع حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تبقى أمّ القضايا.





كما نوّه بذلك في عديد المرات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ناهيك عن كونها قضية مقدسة بالنسبة للأمة

والدولة الجزائرية، داعياً المجموعة الدولية ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية عبر اتخاذ مواقف أكثر توازناً بل ووقف سياسة الكيل بمكيالين الناجمة عن تغاضيه عن العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا الفلسطيني المناضل.





وقال رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، خلال استقباله قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش والوفد المرافق له في مقر المجلس بالعاصمة الجزائر: "إن محطات الدعم الجزائري اللامشروط للقضية الفلسطينية مستمرة ولن تتوقف، على غرار

تمكين القائد الراحل ياسر عرفات من اعتلاء منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا إعلان قيام الدولة الفلسطينية، إلى جانب مشاركة الجيش الوطني الشعبي في الحروب العربية".





وأعرب رئيس المجلس عن استعداد الجزائر بقيادة رئيسها السيد عبد المجيد تبون لمواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، موضحًا أن نواب المجلس الشعبي الوطني مصطفّون خلف هذه القضية التي لا يمكن أن تساوم الجزائر عليها.





وفي ذات السياق، التقى الدكتور محمود الهباش وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، بمقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأفاق تدعيمها لا سيما في المجال القانوني والقضائي، إستلهاما من نوعية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الجزائري و الفلسطيني.





يشار إلى أن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الغسلامية يقوم بزيارة رسمية الى جمهورية الجزائر الشقيقة تستمر لعدة أيام، على رأس وفد رسمي فلسطيني يضم وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

حسام أبو الرب والقاضي الشيخ عبد الله حرب رئيس دائرة التفتيش القضائي والأستاذ حمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة، وبمشاركة الأستاذ بشير أبو حطب نائب سفير فلسطين لدى الجزائر.











رام الله - دنيا الوطنالتقى محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، مساء اليوم، رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، كلا على حدا، في العاصمة الجزائر.