منطقة عرفات بالسعودية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

عيد الله المسند،

رام الله - دنيا الوطنأعلنأستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة العربية السعودية، أن منطقة عرفات بمكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.ونشر عيد الله المسند بيانات من موقع "eldoradoweather" متخصص في رصد درجات الحرارة، يبين أن المملكة تحتل المركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم خلال آخر 24 ساعة، وهي 43 درجة مئوية".وذكر: " أن طقس اليوم الأربعاء، سيكون فيه استقرار جوي عام، نهار حار إلى معتدل ومشمس، وليل صحو ومعتدل إلى بارد في أقصى الشمال وفوق المرتفعات الجنوبية الغربية".