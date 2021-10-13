أمريكا: على كوريا الشمالية التوقف عن الأفعال التصعيدية

رام الله - دنيا الوطنشدد جيك سوليفان مستشار للأمن القومي الأمريكي، أمس الأربعاء، على ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن الأفعال التصعيدية.وجاء ذلك خلال اجتماع مع سوه هون نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن، والذي أكد فيه على دعم أمريكا للحوار والتعاون بين كوريا الجنوبية والشمالية.وقال كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية، أمس في كلمة ألقاها في معرض التطوير الدفاعي: "إن تطوير الأسلحة ضروري لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية، والحشد العسكري الكوري الجنوبي، ودفاعاً عن النفس وليس لشن حرب".