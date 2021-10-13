اشتية يزور بروكسل لبحث آلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى بروكسل نهاية الشهر الجاري، لبحث عدة قضايا سياسية وآلية الافراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ودعم الموازنة ومشاريع التنمية، ووكالة (أونروا).وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط والمساعدات استيفان سلامة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأربعاء، إنه يجري التحضير بشكل مكثف لزيارة رئيس الوزراء إلى بروكسل، معربا عن أمله بأن تتكلل هذه الجهود بالنجاح، إلى جانب المشاركة بمؤتمر المانحين في النرويج منتصف الشهر المقبل لأهميته في حشد الدعم الدولي لفلسطين.وحول لقاء رئيس الوزراء مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية، قال سلامة، إنه الأول، وتناول دعم الإدارة الاميركية لدولة فلسطين بانتظار ترجمة الوعود السياسية والاقتصادية على أرض الواقع، والتي نفذ بعضها خاصة لوكالة (أونروا).وأعلن سلامة أنه تم تقديم دعم بمبلغ 10 ملايين دولار لمستشفيات القدس المحتلة إلى جانب دعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية وصمود المقدسيين.