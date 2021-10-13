رئيس الوزراء الكندي: سنستقبل 40 ألف لاجئ من أفغانستان

جاستن ترودو،

ماركو مينديسينو،

رام الله - دنيا الوطنأعلنرئيس الوزراء الكندي، أن بلاده ستستقبل 40 ألف لاجئ فروا من أفغانستان.وقال ترودو، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): " ستستضيف كندا 40 ألف لاجئ من أفغانستان، ونشجع الآخرين على تكثيف دعمهم لإعادة التوطين الآمن للاجئين".وفي سياق نفسه، صرحوزير الهجرة في كندا: "أن الدولة ستستقبل أكثر من 20 ألف مواطن أفغاني من الفئات الأكثر ضعفا".فيما تعهدت شركات (أمازون) و(تشوباني) و(يو بي إس) وأكثر من 30 شركة أخرى، الشهر الماضي، بتعيين وتدريب اللاجئين الذين فروا من أفغانستان إلى الولايات المتحدة.وأشارت هذه الشركات أنها ترغب في مساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان، الذين قدموا إلى الولايات المتحدة، على الاندماج في الاقتصاد.