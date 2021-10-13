حريق هائل بمصنع للبلاستيك في مصر









هذا ولم يسفر الحريق عن وقوع أي وفيات، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة باختناق، وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.



وكانت مديرية الصحة بالشرقية قد دفعت بـ6 سيارات إسعاف لمكان حريق مصنع الهلال والنجمة، تحسبا لوجود إصابات في صفوف قوات الحماية المدنية أو العمال.



هذا ولم يسفر الحريق عن وقوع أي وفيات، فيما تم تسجيل حالة إصابة واحدة باختناق، وتم التعامل معها بموقع الحادث وتماثلت للشفاء.وكانت مديرية الصحة بالشرقية قد دفعت بـ6 سيارات إسعاف لمكان حريق مصنع الهلال والنجمة، تحسبا لوجود إصابات في صفوف قوات الحماية المدنية أو العمال.

رام الله - دنيا الوطنشب حريق ضخم، اليوم الأربعاء، داخل مصنع الهلال والنجمة الذهبية للمنتجات البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان المصرية.ودفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بـ10 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده، فيما يجري إرسال سيارات إطفاء دعم من المناطق القريبة.