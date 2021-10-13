روسيا تختبر إعطاء لقاح (كورونا) على شكل بخاخ للأنف



وبحسب الوثيقة المنشورة في سجل الأدوية الحكومة، أنه من المقرر إعطاء التطعيم على شكل رذاذ للأنف على جرعتين في عيادة طبية في سان بطرسبرج، ولكن الوثيقة لم تحدد توقيت التجارب السريرية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا بحاجة إلى تسريع وتيرة حملة التطعيم ضد (كوفيد-19)، بعد أن سجلت أكبر حصيلة وفيات فيها خلال يوم واحد منذ بداية الوباء.



كانت السلطات الروسية قالت في حزيران/ يونيو إنها اختبرت لقاحاً يعطى ببخاخ للأنف يناسب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (8 - 12) عاماً.





وتعاني روسيا من صعوبة في السيطرة على الأعداد المتزايدة من الإصابات والوفيات منذ بداية الجائحة.





رام الله - دنيا الوطنتُجري روسيا اختبار نسخة من لقاح (سبوتنيك) على شكل رذاذ يُعطى ببخاخ للأنف على متطوعين بالغين،