مصر: البلاد تشهد المنحى التصاعدي للموجة الرابعة من فيروس (كورونا)

وتابع "من بين 10 لـ 15% من الإصابات بالفيروس والتي يتم رصدها رسميا، تحتاج دخول المستشفيات أو غرف الرعاية المركزة".



وأكد أنه تم التوصل لدراسات علمية إيجابية تفيد بأمان وفعالية لقاحات (كوفيد-19) للفئة العمرية من 16 لـ18 سنة سيتم البدء في تطعيمهم.



ولفت إلى أن الدولة تسعى منذ فترة طويلة لتوفير الحماية للطلاب والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم، وذلك من خلال حملة مكثفة لتطعيم تلك الفئات بدأت قبل بداية العام الدراسي الحالي.



ونوه إلى أن هناك تزايد كبير في أعداد اللقاحات في مصر، وكل أنواع اللقاحات متوفرة، كما أنه يوجد 60 مليون جرعة لقاح في مصر.





رام الله - دنيا الوطنقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشؤون الصحة: "إن البلاد تشهد المنحى التصاعدي للموجة الرابعة من (كوفيد-19).وأضاف تاج الدين، في تصريح لقناة (dmc) المصرية، أن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي في مصر، منوهاً إلى أن الإصابات بالفيروس تزداد بالعشرات وليس بالمئات.