أمريكا: مصرع 538 وخسائر ب100 مليار دولار نتيجة التغيرات المناخية





ويُعد (إيدا) خامس أكثر إعصار في تاريخ الولايات المتحدة، بعد كاترينا (2005) وهارفي (2017) وماريا (2017) وساندي (2012)، يسبب خسائر مادية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي، أمس الثلاثاء، أن تقلبات الطقس والتغيرات المناخية في الولايات المتحدة، أدت لمصرع أكثر من (538) أمريكياً خلال العام الجاري.وبينت الهيئة الأمريكية أن هذه الكوارث تسببت في خسائر تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن خلال سنة 2021، موضحةً أنها واجهت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (18) كارثة كلفت كل منها أكثر من مليار دولار، وفق ما نقلته (سبوتنيك).يُشار إلى أن هذه هي السنة السابعة على التوالي، التي تشهد فيها الولايات المتحدة أكثر من (10) كوارث، بلغ مجموع خسائرها أكثر من مليار دولار.ويكشف تحليل أجرته مجموعة أبحاث المناخ المستقلة، أن متوسط ​​الوقت بين كوارث بمليارات الدولارات قد انخفض من (82) يوماً في الثمانينيات إلى (18) يوماً فقط في المتوسط ​​في السنوات الخمسة الماضية (2016-2020).وأشارت مجموعة أبحاث المناخ إلى أن إعصار (إيدا)، دمر أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، سبب أكبر خسارة مادية في العام حتى الآن، حيث قُدرت الأضرار مبدئيا بنحو 64.5 مليار دولار.