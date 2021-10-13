تونس: لم نسجل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا)





الجدير ذكره، أن عدد الملقحين ضد فيروس (كورونا) في تونس تجاوز عتبة الـ4 مليون.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة التونسية، أمس الثلاثاء، أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كوفيد-19) المستجد في البلاد.فيما استقر إجمالي الوفيات بفيروس (كورونا) منذ ظهور الوباء في شهر آذار/مارس من العام الماضي، عند حاجز (25046) حالة، وفق (روسيا اليوم).وأضافت الوزارة أنه تم بنفس التاريخ تسجيل (230) إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء (5641) تحاليل مخبرية، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4 فاصل 8 بالمائة.ولفتت إلى أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم الاثنين 329 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 682 ألفا و953 شخصا.