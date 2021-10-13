مداهمات واعتقالات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، اقتحمت خلالها منزل مرشح عن قائمة القدس موعدنا بقلقيلية.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كل من الشاب مراد خضير من بلدة بيتا جنوب نابلس، والأسير المحرر موسى دغلس من بلدة برقة شمال المدينة.وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح محمد فلاح حسين من بلدة عزون شرق المدينة.كما واقتحمت قوات الاحتلال منزل المرشح عن قائمة القدس موعدنا د. ياسر حماد في مدينة قلقيلية، وغاثت فيه خرابا وصادرت مبلغ 1300 شيكل ومركبة نجله الأكبر، ووجهت له تهديدات.وفي سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال منازل المحررين محسن شريم وياسر حماد في مدينة قلقيلية وقامت بتخريب محتوياتهما.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من أحمد محمد نصر (28 عاما)، وعهد يوسف حسين الشوملي (22 عاما) من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، إضافة إلى اعتقال محمود علي محمود الدوري (17 عاما)، وقصي موسى النوري (17 عاما) من النواورة شرقا.واعتقلت قوات الاحتلال المُصاب ينال هيثم حامد من سلواد شمال شرقي رام الله.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رفعت الصليبي من بلدة بيت أمر شمال المدينة.