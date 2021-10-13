غزة: 8 وفيات و579 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8 حالات وفاة و579 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2807 عينة.وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات بلغ 1487، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 178452، منها 11945 حالة نشطة.وأشارت الوزارة إلى، تعافي 1336حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 165020حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 257، منها 161 حالة خطرة.وفيما يخص لقاح "كورونا"، أفادت الصحة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما تلقى اللقاح 460816.