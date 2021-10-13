ليبيا: انتشال 25 جثة مجهولة الهوية من مقابر جماعية غربي البلاد

وأفادت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا بأن فرق البحث عن الرفات، قامت بعمليات بحث في خمس مقابر جماعية تم اكتشافها، يوم الاثنين، بموقع مكب القمامة العام في ترهونة، بحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية.





ولفتت الهيئة إلى أنه تم استخراج 25 جثة مجهولة الهوية، من المقابر الخمس، على الرغم من الصعوبات وتعرض فرقها للمخاطر جراء الروائح والآفات.





كما نشرت الهيئة الحكومية صورًا لعدد من الحفر الجماعية داخل مكب القمامة.



















رام الله - دنيا الوطنانتشلت السلطات الليبية، أمس الثلاثاء، 25 جثة مجهولة الهوية من خمس مقابر جماعية بمدينة ترهونة غربي البلاد.