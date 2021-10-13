شؤون فلسطينية

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في قرية مردا

مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية في قرية مردا
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، قرية مردا شمال سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي مردا منيف خفش: إن مستوطنين اقتحموا القرية من الجهة الشرقية في منطقة "المدارس"، وأعطبوا إطارات 5 مركبات عرف من أصحابها: حسن معتوق، وياسر ابداح، كما خطوا شعارات تهديد بالقتل وشعارات كراهية وعنصرية على جدران عدة منازل.

بدوره، حذر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل من خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في المحافظة، التي كان آخرها اعطاب اطارات المركبات وكتابة شعارات تهدد الاهالي بالانتقام.

واكد ضرورة تفعيل لجان الحماية في بلدات وقرى المحافظة والتفاف الأهالي حول هذه اللجان لصد اي محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

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