لبنان: وفد من حماس يهنئ النخالة وحركة الجهاد الإسلامي بذكرى الانطلاقة

رام الله - دنيا الوطناستقبل أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضم كلا من، أسامة حمدان عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والدكتور أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان، وأيمن شناعة، عضو دائرة العلاقات الوطنية في الخارج.وقدم الوفد مهنئا بالذكرى الـ34 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، وحضر اللقاء أيضا ممثل حركة الجهاد في لبنان إحسان عطايا.ونقل الوفد تهاني ومباركات قادة حركة حماس وعلى رأسهم رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، الذي تمنى للنخالة ولقادة الجهاد الإسلامي وكوادرها ومجاهديها "المزيد من التألق والتقدم في ميادين مقاومة العدو الصهيوني ومخططاته العدوانية ومشاريعه التهويدية، بخاصة تلك التي تستهدف المقدسات، ولا سيما المسجد الأقصى المبارك، ومجابهة كل المخططات التي تشرعن التطبيع الخياني في الساحتين العربية والإسلامية".ورحب النخالة بالوفد، "شاكراً لهم كل المشاعر الصادقة التي تنم عن المستوى الراقي في العلاقات الجهادية بين الحركتين، في صراعهما المفتوح مع المشروع الصهيوني الاستعماري على طريق دحر الغزوة الصهيونية، وإنجاز التحرير الشامل لكل الأرض الفلسطينية المحتلة من النهر إلى البحر".