تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم السبت

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 26-17 26-17 28-17 بيت لحم 26-17 26-17 28-17 رام الله والبيرة 25-16 25-16 27-16 طولكرم 28-19 28-19 29-19 نابلس 28-18 28-18 29-18 قلقيلية 28-19 28-19 29-19 جنين 30-19 30-19 31-19 سلفيت 26-17 26-17 28-17 طوباس 31-20 31-20 32-20 روابي 28-18 28-18 29-18 الخليل 25-16 25-16 27-16 غزه 27-20 27-20 28-20 أريحا 35-23 35-23 36-23 خانيونس 27-20 27-20 28-20 الأغوار الشمالية 33-21 33-21 34-21 رفح 28-19 28-19 29-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل وفرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة في ساعات الصباح الباكر فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموجيوم الخميس: يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حاراً نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: