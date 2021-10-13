إعلام إسرائيلي: دولة عربية خامسة ستنضم لاتفاقيات التطبيع





وأضافت الصحيفة بأن أجواءً إيجابية تسود الأوساط السياسية في تل أبيب لتحقيق هذه الغاية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





ووفقا للصحيفة فان واشنطن ترمي بثقلها في هذا الاتجاه وكذلك تعمل على إقناع السودان لاستكمال إجراءات التطبيع.





وتجري الإدارة الأمريكية اتصالات متسارعة مع السودان الذي اعترف بإسرائيل لكنه لم يكمل عملية التطبيع، ولم يرسل ممثلًا رسميًا ولم يفتح مكتبًا تمثيليًا.





وتابعت الصحيفة: "إلى جانب السودان تجري اتصالات مع دولة أخرى، ونظرًا لحساسية الأمر، لا يمكن الكشف عن تفاصيل في الوقت الحالي".



وبدورها أكدت مصادر رفيعة في وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة تعمل على توسيع رقعة اتفاقيات التطبيع.





وأضافت ان واشنطن تأمل في أن يشكل التطبيع رافعة لدفع المسار الإسرائيلي الفلسطيني قدما، مؤكدة مع ذلك ان هذه الاتفاقيات ليست بديلا لحل الدولتين.



الى ذلك يعقد اليوم في العاصمة الامريكية اجتماع ثلاثي يضم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، ونظيريه الأمريكي انتونتي بلينكن، والاماراتي عبد الله بن زايد، كما سيلتقي بلينكن كلا منهما على حدة.





وقال مسؤول امريكي إن المحادثات ستتناول من جملة ذلك التعايش الديني وقضايا المياه والطاقة، وفق (مكان).



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يسرائيل اليوم) الإسرائيلية، بأن "دولة عربية خامسة ستنضم قريبا كما يبدو إلى اتفاقيات إبراهيم وبالتالي تعترف بإسرائيل".