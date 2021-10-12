شؤون فلسطينية

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة

راصد جوي يكشف تفاصيل الحالة الجوية بفلسطين خلال الفترة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، تفاصيل الحالة الجوية في الأراضي الفلسطينية، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأكد العلامي في تصريح له، نشره مساء اليوم الثلاثاء، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الأجواء تميل للاستقرار نهار يوم غدٍ الأربعاء مع بقائها صيفية حتى يوم السبت.

وأشار إلى أنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة من يوم الأحد وخلال منتصف الأسبوع المقبل، لتصبح الأجواء منعشة نهاراً، وباردة ليلا خاصة في المرتفعات.

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