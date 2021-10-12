جنين: الاحتلال يغلق المدخل الرئيسي لبلدة يعبد

رام الله - دنيا الوطنأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الرئيسي لبلدة يعبد جنوب غرب جنين .وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا عسكريًا عند مدخل البلدة، وأوقفوا المركبات وفتشوها ومنعوا المواطنين الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ونشروا فرق مشاة بين كروم الزيتون، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى شمال شرق جنين.يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل الاحتلال، ومداهمة منازل المواطنين واعتقالات، ونصب حواجز عسكرية.