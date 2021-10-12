شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتقل 3 أطفال وشابا واندلاع مواجهات في باب العمود

القدس: الاحتلال يعتقل 3 أطفال وشابا واندلاع مواجهات في باب العمود
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء ثلاثة أطفال من بلدتي سلوان والطور، فيما اندلعت مواجهات في باب العمود وشارع صلاح الدين بالقدس المحتلة.

ونقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية، عن مركز معلومات وادي حلوة ببلدة سلوان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأطفال: محمد ماهر زيتون (13 عاما) وجهاد كايد الرجبي (10 أعوام) من سلوان، وأيهم سفيان الهدرة (13 عاما) من بلدة الطور، وحولتهم للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا واعتدت على المتواجدين بمحيط باب العمود وشارع صلاح الدين، وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال كثفت انتشارها العسكري في باب العمود عقب مرور مجموعة من المستوطنين، فيما اختطف "المستعربون" الشاب محمد أبو سنينة.

وأضافت، أن المواجهات امتدت إلى شارع صلاح الدين، حيث استخدمت قوات الاحتلال مركبة المياه العادمة لقمع الشبان، واقتحمت مركزا تجاريا في المكان.

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