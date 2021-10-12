شؤون فلسطينية

العاهل الأردني: يجب العمل لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين

العاهل الأردني: يجب العمل لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مركزية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، اليوم الثلاثاء، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العديد من المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد العاهل الأردني، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لهذا الحل، كونه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول) التركية.

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