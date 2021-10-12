قناة إسرائيلية: الكشف عن نفق جنوب تل أبيب استخدم لهذا الغرض

رام الله - دنيا الوطنذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، أن قوات الشرطة الإسرائيلية اكتشفت نفقاً تحت الأرض استخدم ممراً لمشتل لزراعة المخدرات جنوب تل أبيب.وبحسب القناة الإسرائيلية، كشفت الشرطة عن النفق تحت الأرض في منطقة ريشون ليتسيون، وقد حفره تجار المخدرات كممراً لدخول لأحد حقول زراعة المخدرات تحت الأرض.وأضافت القناة أن النفق يمتد على مساحة دونم ونصف الدونم وتم استخدامه كمختبر لزراعة القنب، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 أشخاص يشتبه في تشغيلهم لهذا النفق.