شؤون فلسطينية

الخليل: مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون في مسافر يطا

الخليل: مستوطنون يقتلعون 70 شجرة زيتون في مسافر يطا
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، 70 شجرة زيتون في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل راتب جبور، إن مستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" المقامتان على أراضي المواطنين، اقتلعوا 70 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن حافظ عيسى الهريني، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف جبور أن المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين بشكل يومي، ويعتدون على المزارعين ورعاة الأغنام، لإجبارهم على ترك أراضيهم.

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