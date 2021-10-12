شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة: نحن على موعد قريب من حرية الأسرى

فصائل المقاومة: نحن على موعد قريب من حرية الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن الأسرى في سجون الاحتلال على رأس أولوياتها ولن تنسى معاناتهم وآلامهم، مبينة أنها على موعد قريب مع حريتهم والتحرير بإذن الله.

وقالت الفصائل في بيان لها تزامناً مع ذكرى صفقة وفاء الأحرار: "نُذكر المحتل ان جنودك ما زالوا في يد المقاومة ولن يروا النور حتى يتنفس أسرانا الحرية"، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.

وأكدت أن الفلسطينيين أمام دولة احتلال تنتهك القانون الدولي، وتتصرف على أنها فوق القانون وخارج نطاق الملاحقة أو المحاسبة ولا يردعها إلا القوة، مطالبة المؤسسات المعنية بالأسرى بالتحرك على المستوى العربي والدولي للوقوف إلى جانب أسرانا الأبطال.

وبينت أن قرار الاحتلال بإقامة الصلوات الصامتة في المسجد الأقصى هو استمرار لمؤامرات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى التي يساعد قطعان المغتصبين في إجرامهم المتواصل بحق الأقصى والقدس، مؤكدة أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عنه ولن يمر مرور الكرام.

وأضافت "نحذر العدو من استمرار جرائمه بحق القدس والأقصى، فالمدينة المقدسة والمسجد الأقصى هم آية في قرآننا وجزء من عقيدتنا ولن نفرط بهما ما حيينا، ونؤكد أن معركة سيف القدس بنتائجها الكبيرة ما زالت حاضرة في الميدان".

ودعت جماهير شعبنا للاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى رفضاً لهذا التعدي الواضح بحق أرضنا ومقدساتنا، ونطالب جماهير أمتنا بالقيام بواجبها تجاه مسرى نبيها ومعراجه إلى السماء.

وتابعت "نجدد إدانتنا ورفضنا لجرائم التطبيع المخزي الذي تقوده أنظمة العار في المنطقة والتي كان آخرها زيارة المجرمين من القادة الصهاينة لبلداننا العربية وافتتاح سفارات وقنصليات على أراضينا العربية، ولن تُفلح هذه الممارسات بحرف بوصلة الأمة الواعية وأحرارها عن القضية المركزية فلسطين.".

وختمت الفصائل بيانها بالقول: "لن نتنازل ولن نفرط بحقوقنا وثوابتنا وسنبقى الأوفياء لشعبنا والمدافعين عن قضاياه الوطنية بكل ما أوتينا من قوة".

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