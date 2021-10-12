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وكالة: الأردن يوقع اتفاقية لشراء كميات إضافية من المياه تقدر بـ50 مليون متر مكعب

وكالة: الأردن يوقع اتفاقية لشراء كميات إضافية من المياه تقدر بـ50 مليون متر مكعب
رام الله - دنيا الوطن
نقت وكالة (عمون)، عن مصادر رسمية في وزارة المياه والري الأردنية، أن اللجان الفنية المختصة لدى الجانبين الأردني والإسرائيلي، عقدت، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا فنيا بحضور وزيري المياه لدى الجانبين.

وبحسب الوكالة الأردنية، قالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: "تم توقيع اتفاق يشتري الأردن بموجبه مياه إضافية خارج اطار اتفاقية السلام، والكميات المنصوص عليها بالاتفاقية".

وأشارت المصادر الأردنية، إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، يتاح للأردن شراء 50 مليون متر مكعب من المياه.

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