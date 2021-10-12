مصرع طفلة إثر حادث دهس في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة تبلغ من العمر 3 أعوام مصرعها إثر حادث دهس تعرضت له مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة بيت لحم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً من مستشفى بيت جالا الحكومي يفيد بوصول طفلة (..) متوفية نتيجة تعرضها لحادث سير "دهس"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث للكشف على مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته وتم التحفظ على السائق المتسبب بالحادث أصولاً.