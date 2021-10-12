الأسير محمود العارضة خلال التحقيق: سأكون ضمن أي صفقة تبادل أسرى تبرمها حماس

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، تفاصيل ما جرى في التحقيق الذي جرى مع الأسير محمود العارضة، الذي فر من سجن جلبوع برفقة خمسة أسرى اخرين، قبل حوالي شهر.وبحسب الصحفية الإسرائيلية، فقد قال العارضة خلال التحقيق معه: "سأكون بعد سنوات، حراً طليقا، بعد إطلاق سراحي ضمن صفقة ستبرمها حماس"، مضيفا: "أنا واثق من أنني سأكون ضمن الصفقة وسأكون حراً".يشار إلى أن كلا من محمود ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، قد فروا قبل شهر من سجن جلبوع، عبر نفق حفر من داخل مرحاض السجن.وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الاسيرين العارضة والزبيدي وقادري بعد أربعة أيام من تحرير انفسهم في مدينة الناصرة، فيما أعيد اعتقال كممجي وانفيعات في مدينة جنين، بعد 13 يوما من فرارهم من السجن.