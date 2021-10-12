تفاصيل لقاء اشتية مع مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالضفة وغزة





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، ألير غروبز مديرة بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة (USAID)، لبحث تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع التنموية.وثمن رئيس الوزراء استئناف الوكالة الامريكية للتنمية لمساعداتها التي تقدمها للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، كخطوة من خطوات إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، ودعم حل الدولتين الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بايدن.ودعا رئيس الوزراء الوكالة الأمريكية إلى ضرورة أن تتماشى برامجها مع الأولويات الوطنية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وخفض نسبة البطالة.وقال: "إن البرامج الإغاثية مهمة جدا لكن المطلوب أن يرتبط الجهد الإغاثي بالتنمية، لنتمكن من جعل الاقتصاد رافعة للسياسة وتحقيق الهدف الأساسي من هذا الدعم وهو تحقيق حل الدولتين."وأكد رئيس الوزراء أن تحسين الظروف الإنسانية في فلسطين ليس بديلا للحل السياسي، وبدون إطار سياسي لإنهاء الاحتلال، واقامة دولة فلسطينية مستقلة ستبقى الصعوبات الاقتصادية تكرر نفسها.وثمن رئيس الوزراء التوجه لإعادة الدعم لمستشفيات القدس، ودعا لاستحداث برامج لدعم الإسكان والثقافة والقطاع الخاص في المدينة المقدسة معتبرا أن دعم مؤسسات القدس في مواجهة التهويد الذي تمارسه إسرائيل فيها هو حماية لحل الدولتين.