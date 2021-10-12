(يديعوت أحرونوت): حوالي 6000 تاجر/عامل دخلوا إسرائيل و"نصف غزة" تريد أن تأتي للعمل





وأضاف أن "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" تعتقد بأن "نصف غزة تريد أن تأتي للعمل في الداخل وهذا يحقق الهدوء للمنطقة"، وفق تعبيره.





وتابع الصحفي الإسرائيلي، بأن "هذه الخطوة المرحب بها صادق عليها منسق العمليات اللواء غسان عليان"، مشيراً إلى أن من الصواب زيادة العدد مما يساعد بلا شك على تحقيق الهدوء، كما قال.





وكانت إسرائيل أبدت موافقتها لمنح حوالي 7000 تصريح للعمل لديها، من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.





وشهدت الغرف التجارية في جميع محافظات القطاع، ازدحاماً كبيراً الأسبوع الماضي، بسبب الإقبال الكبير من قبل المواطنين للتقدم بالتسجيل بهدف العمل داخل إسرائيل.





يشار إلى أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، يتوجهون للعمل يومياً إلى إسرائيل، بينما توقف هذا الأمر في القطاع منذ عام 2002.





رام الله - دنيا الوطنقال الصحفي الإسرائيلي، يوسي يهوشع من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن حوالي 6000 تاجر/عامل من غزة دخلوا إلى إسرائيل منذ صباح اليوم من أصل 7000 تمت الموافقة على دخولهم.