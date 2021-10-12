عربي

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

وخلال اليومين الماضيين تعرضت المملكة لمحاولات هجوم، إذ اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين حاولتا استهداف المدنيين بمطار الملك عبدالله بجازان.

كما أعلن التحالف يوم الأربعاء الماضي، تدمير ثلاثة زوارق بحرية مفخخة كانت مجهزة لتنفيذ عمليات، وذلك خلال استهداف لمواقع تفخيخ وإطلاق الزوارق في محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

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