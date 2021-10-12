شؤون فلسطينية

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة، و809 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، و1683 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن 8 وفيات سجلت في قطاع غزة، و(1) في جنين، و (1) في نابلس، و (1) في قلقيلية.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (10)، طوباس (10)، ضواحي القدس (10)، جنين (25)، طولكرم (12)، أريحا والأغوار (8)، بيت لحم (17)، سلفيت (4)، رام الله والبيرة (24)، الخليل (23)، نابلس (17)، قطاع غزة (649)، مشيرة إلى أن عدد الفحوصات بلغت 6193 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (36)، طوباس (12)، ضواحي القدس (29)، جنين (42)، طولكرم (15)، أريحا والأغوار (40)، بيت لحم (23)، رام الله والبيرة (80)، الخليل (42)، نابلس (104)، قطاع غزة (1260).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 71 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 152 مصابا، بينهم 12 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين في فلسطين بلغت 2,327,971 جرعة، بينها 1,684,983 في الضفة، و642,988 في غزة.

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