شؤون فلسطينية

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"
رام الله - دنيا الوطن
منحت إيطاليا صبري صيدم نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير التربية والتعليم العالي السابق، وسام فارس نجمة إيطاليا تقديراً لدوره في قطاع التعليم وتعزيز التعاون الفلسطيني الإيطالي.

وقدم الوسام بالإنابة عن الرئيس الإيطالي، في رام الله، اليوم، القنصل الإيطالي العام جوسيبي فيديلي، والذي أكد على حرص إيطاليا على تكريم الشخصيات التي تساهم قدماً في تعزيز أواصر الصداقة الفلسطينية الإيطالية، والاهتمام بتطوير قطاعات التنمية المختلفة، مهنئاً صيدم على هذا التكريم الرفيع.

كما نقل زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء، تحيات وتهاني السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء إلى صيدم، مستذكراً العلاقات الوطيدة والتاريخية بين دولتي إيطاليا وفلسطين.

من جهته، عبر صيدم عن امتنانه لرئيس وحكومة إيطاليا على هذا التوسيم، الذي اعتبره تكريماً لجميع الفلسطينيين، مشيداً بمواقف إيطاليا الداعمة تاريخياً لفلسطين ودورها المساند لعجلة التنمية في فلسطين.

وفي كلمته الختامية، هنأ مجدي الخالدي صيدم مؤكداً على حرص فلسطين على استدامة العلاقات المتينة بين البلدين.

وقد حضر مراسم التوسيم عدد من أعضاء اللجنة المركزية والشخصيات الرسمية والشعبية الفلسطينية، بالإضافة إلى طاقم القنصلية ومؤسسة التعاون الإيطالية.

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