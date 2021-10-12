لأول مرة.. الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية





رام الله - دنيا الوطنقررت الكويت اليوم الثلاثاء، السماح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد، إلا أن التحاق المواطنات بالجيش سوف يقتصر خلال هذه المرحلة على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.بدوره، أكد حمد جابر العلي وزير الدفاع الكويتي أن المرأة الكويتية أثبتت جدارة في جميع المجالات وفي الظروف الصعبة التي واجهتها البلاد.وقال العلي: "آن الأوان لأن نعطي المواطنات الكويتيات الفرصة لدخول السلك العسكري في الجيش الكويتي جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل".وأشار إلى أن المرأة الكويتية لعبت دورًا بارزًا طوال السنوات الماضية من أجل خدمة بلدها والدفاع عنه خاصة خلال فترة الغزو العراقي للكويت عام 1990، ودورها في التصدي لجائحة كورونا جنبا إلى جنب مع زملائها في "الجيش الأبيض".وأوضح وزير الدفاع الكويتي أن ما شجعه على اتخاذ القرار، هو ما أثبتته المرأة الكويتية من كفاءة خلال توليها العديد من الوظائف في وزارة الدفاع، بما في ذلك في مجمع الصيانة في لواء الدفاع الجوي ومشغل المعايرة التابع للقوة الجوية وقطاع المنشأت العسكرية إضافة الى هيئة الخدمات الطبية.