شؤون فلسطينية

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين "الجلمة"

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين "الجلمة"
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين زيد بسيسي وأنس جردات، داخل زنازين معتقل "الجلمة" منذ أكثر من شهر، حيث تحتجزهم بأوضاع معيشية واعتقالية مأساوية للغاية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أن سلطات الاحتلال تحتجز كل أسير داخل زنزانة ضيقة جداً وقذرة مليئة بالحشرات، وتفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الآدمية، حيث لا يتسع بها سوى "برش" ويوجد بداخلها حمام، معزولان تماماً عن العالم الخارجي وبدون أدوات كهربائية، بالإضافة إلى رداءة وجبات الطعام المقدمة لهما نوعاً وكماً.

وأضافت أن إدارة السجن تسمح لهما بالخروج بشكل فردي إلى الممر الموجود بين الغرف لمدة ساعة فقط مدعية أنها "ساعة الفورة"، وتحرمهم من الحصول على ما يكفيهم من ملابس.   

وكانت إدارة معتقلات الاحتلال قد نقلت الأسيرين بسيسي وجرادات من معتقل "ريمون" إلى عزل "الجلمة" بتاريخ 6 أيلول الماضي، وذلك كعقاب لهما وكجزء من الإجراءات التعسفية والحملة الانتقامية التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق عدد من الأسرى في مختلف المعتقلات، لا سيما أسرى حركة الجهاد الإسلامي خلال الشهر الماضي، وذلك عقب تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".

وأشارت الهيئة أنها بصدد تقديم التماس لمحكمة الاحتلال لإنهاء عزل الأسيرين بسيسي وجرادات وإعادتهما إلى الأقسام العامة في السجون، لافتة بأن كلا الأسيرين تم زجهما داخل الزنازين بدون مبررات، وظروفهم الاعتقالية داخل العزل قاسية جداُ يفتقدان فيها أبسط حقوقهم الإنسانية.

يشار إلى أن الأسير جرادات من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد و (35 عاماً)، والأسير بسيسي من بلدة رامين قضاء طولكرم، معتقل منذ عام 2001 ومحكوم بالسجن المؤبد و (55 عاماً)، وكلاهما من قيادة أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون.  

أخبار ذات صلة

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام &#34;نجمة إيطاليا&#34;

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

دائرة المقاطعة بـ &#34;الديمقراطية&#34; تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية &#34;سالي روني&#34; ترجمة كتابها للغة العبرية

دائرة المقاطعة بـ "الديمقراطية" تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية "سالي روني" ترجمة كتابها للغة العبرية

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

عساف: سنتصدى لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح

عساف: سنتصدى لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام &#34;نجمة إيطاليا&#34;

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

دائرة المقاطعة بـ &#34;الديمقراطية&#34; تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية &#34;سالي روني&#34; ترجمة كتابها للغة العبرية

دائرة المقاطعة بـ "الديمقراطية" تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية "سالي روني" ترجمة كتابها للغة العبرية

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين &#34;الجلمة&#34;

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين "الجلمة"

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

&#34;دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية&#34; تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار إغلاق &#34;منامة سبلين&#34; بلبنان

"دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية" تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار إغلاق "منامة سبلين" بلبنان

&#34;الخارجية&#34; تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

"الخارجية" تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

منوعات

دينا فؤاد تقدم شكوى لإغلاق محل شهير بعد تسمم ابنتها

دينا فؤاد تقدم شكوى لإغلاق محل شهير بعد تسمم ابنتها

رامي جمال يوجه تهنئة لزوجته في عيد ميلادها &#34;بفكر أطلقك&#34;

رامي جمال يوجه تهنئة لزوجته في عيد ميلادها "بفكر أطلقك"

شاهد: أصالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

شاهد: أصالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

شاهد: مريم حسين تصدم الجمهور بآخر تغريدة لها

شاهد: مريم حسين تصدم الجمهور بآخر تغريدة لها

شاهد: فيديو يجمع روان بن حسين وسعد لمجرد يعرضّهما للانتقاد ويثير الجدل

شاهد: فيديو يجمع روان بن حسين وسعد لمجرد يعرضّهما للانتقاد ويثير الجدل

بعد تعرضه لأزمة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي؟

بعد تعرضه لأزمة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي؟

شاهد: نزار الفارس يهاجم رانيا يوسف &#34;أثق بعدالة القضاء&#34;

شاهد: نزار الفارس يهاجم رانيا يوسف "أثق بعدالة القضاء"

ما حقيقة عودة شمس البارودي للفن؟

ما حقيقة عودة شمس البارودي للفن؟

شاهد: التعليق الأول لياسمين صبري بعد الهجوم عليها

شاهد: التعليق الأول لياسمين صبري بعد الهجوم عليها

المحكمة تطارد حمو بيكا بسبب عامل في محطة الوقود.. بالتفاصيل

المحكمة تطارد حمو بيكا بسبب عامل في محطة الوقود.. بالتفاصيل

عربي

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

مسؤول قطري: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حالياً

مسؤول قطري: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حالياً

لأول مرة.. الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية

لأول مرة.. الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية

مصر: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات

مصر: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات