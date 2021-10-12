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السيسي يوجه رسالة للدول الأوروبية: لسنا بحاجة من يحدثنا عن حقوق الإنسان

السيسي يوجه رسالة للدول الأوروبية: لسنا بحاجة من يحدثنا عن حقوق الإنسان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى رسالة إلى الأوروبيين مفادها تفهم حقيقة ما يحدث في مصر، مؤكداً على أنهم قيادة تحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه.

وقال الرئيس المصري خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع في شجراد مع مصر: "مش محتاجين حد يقولنا معايير حقوق الإنسان عندكم فيها تجاوز، لا أنا مسئول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير، المجر فيها 10 مليون مواطن، هولندا فيها 40 مليون مواطن ومصر فيها 100 مليون".

وتابع الرئيس المصري: "65 % من شعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش، وعاوز أقول للأصدقاء في شجراد عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية".

وأشار إلى أن مصر تشهد تواجد 6 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والإفريقية، يعيشون بها أسوة بباقي المواطنين المصريين.

وأضاف: "أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر، وإنما الجميع يعامل بمساواة، موضحاً أن اللاجئين يتلقون العلاج في جميع المستشفيات، ويحصلون على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المصريون".

ونوه قائلاً: "لا نحتاج لأحد ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم، الحفاظ على 100 مليون مصري ليس بالأمر اليسير، وعلى أوروبا أن تتفهم ذلك".

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