شؤون فلسطينية

"الخارجية" تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

"الخارجية" تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من نتائج وتداعيات الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون على ثقافة السلام، وفرص الحل السياسي للصراع.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت وفريقه من اليمين واليمين المتطرف، يواصلون توظيف الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعم منظمات المستوطنين لتنفيذ المشروع الاستعماري الإسرائيلي التوسعي لضم الضفة، وقضم المناطق المصنفة (ج) بالتدريج، وحرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في تلك المنطقة، بما يشبه إبادة حقيقية للوجود والحياة الفلسطينية فيها، بهدف تحشيد عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين وكسب تأييدهم وأصواتهم لتعزيز موقعه الانتخابي.

وأضافت أن بينت يسعى لإقناع جمهور اليمين واليمين المتطرف بأنه ينتمي للاستيطان والمستوطنين أكثر من غيره، ويُقدم شعبنا وأرضه وحقوقه ثمنا دائما لأيديولوجيته الظلامية وطموحاته الشخصية.

وذكرت الخارجية أنه يكاد لا يمر يوم دون أن ترتكب فيه قوات الاحتلال والمستوطنين اعتداء أو جريمة بحق المواطنين الفلسطينيين، خاصة ما تشهده الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء موسم قطف الزيتون، والهدف الدائم لمخططات اليمين الإسرائيلي هو المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وتطرقت إلى الى جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا في مناطق عدة من محافظات الضفة، بما فيها الحرب التهويدية المتواصلة على القدس ومقدساتها ومقابرها، بحماية جيش الاحتلال الذي في كل مرة يقمع المواطنين الفلسطينيين وينكل بهم إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، في مواجهة المستوطنين.

وأدانت الوزارة تغول جيش الاحتلال والمستوطنين، واستفرادهم بأبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم، مؤكدة أنها تتابع يوميا تلك الجرائم الإسرائيلية الرسمية على المستويات كافة، وتعمل على فضحها وشرح أبعادها الخطيرة على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة والإدارة الأميركية وقادة الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام، ومبادئ حقوق الإنسان مما تتعرض له الأرض الفلسطينية والمواطنون من انتهاكات وجرائم متواصلة على يد قوات الاحتلال.

وطالبت الخارجية الأطراف الدولية كافة بما فيها الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، ووضع حد لمعاناته وسرقة أراضيه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لتوفير الحماية الدولية له، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية عبر اعتماد آليات ملزمة لإنهاء الاحتلال فوراً.

أخبار ذات صلة

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: تسجيل 11 وفاة و809 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام &#34;نجمة إيطاليا&#34;

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

دائرة المقاطعة بـ &#34;الديمقراطية&#34; تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية &#34;سالي روني&#34; ترجمة كتابها للغة العبرية

دائرة المقاطعة بـ "الديمقراطية" تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية "سالي روني" ترجمة كتابها للغة العبرية

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين &#34;الجلمة&#34;

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين "الجلمة"

عساف: سنتصدى لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح

عساف: سنتصدى لكافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام &#34;نجمة إيطاليا&#34;

إيطاليا تكرّم صيدم بمنحه وسام "نجمة إيطاليا"

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

نادي الأسير: المعتقل عيّاد الهريمي يواصل إضرابه لليوم الـ20 على التوالي

دائرة المقاطعة بـ &#34;الديمقراطية&#34; تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية &#34;سالي روني&#34; ترجمة كتابها للغة العبرية

دائرة المقاطعة بـ "الديمقراطية" تثمن رفض الكاتبة الإيرلندية "سالي روني" ترجمة كتابها للغة العبرية

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

سلطة النقد تعلن نتائج مؤشر دورة الأعمال– أيلول2021

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين &#34;الجلمة&#34;

الاحتلال يواصل عزل الأسيرين بسيسي وجرادات منذ أكثر من شهر داخل زنازين "الجلمة"

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

الاحتلال يهدم بركساً ويوقف العمل بمنزل في سلفيت

&#34;دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية&#34; تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار إغلاق &#34;منامة سبلين&#34; بلبنان

"دائرة وكالة الغوث بالجبهة الديمقراطية" تدعو (أونروا) للتراجع عن قرار إغلاق "منامة سبلين" بلبنان

&#34;الخارجية&#34; تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

"الخارجية" تحذر من تداعيات جرائم الاحتلال على فرص حل الصراع

منوعات

دينا فؤاد تقدم شكوى لإغلاق محل شهير بعد تسمم ابنتها

دينا فؤاد تقدم شكوى لإغلاق محل شهير بعد تسمم ابنتها

رامي جمال يوجه تهنئة لزوجته في عيد ميلادها &#34;بفكر أطلقك&#34;

رامي جمال يوجه تهنئة لزوجته في عيد ميلادها "بفكر أطلقك"

شاهد: أصالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

شاهد: أصالة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الصورة

شاهد: مريم حسين تصدم الجمهور بآخر تغريدة لها

شاهد: مريم حسين تصدم الجمهور بآخر تغريدة لها

شاهد: فيديو يجمع روان بن حسين وسعد لمجرد يعرضّهما للانتقاد ويثير الجدل

شاهد: فيديو يجمع روان بن حسين وسعد لمجرد يعرضّهما للانتقاد ويثير الجدل

بعد تعرضه لأزمة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي؟

بعد تعرضه لأزمة صحية.. ما آخر التطورات الصحية لخالد الصاوي؟

شاهد: نزار الفارس يهاجم رانيا يوسف &#34;أثق بعدالة القضاء&#34;

شاهد: نزار الفارس يهاجم رانيا يوسف "أثق بعدالة القضاء"

ما حقيقة عودة شمس البارودي للفن؟

ما حقيقة عودة شمس البارودي للفن؟

شاهد: التعليق الأول لياسمين صبري بعد الهجوم عليها

شاهد: التعليق الأول لياسمين صبري بعد الهجوم عليها

المحكمة تطارد حمو بيكا بسبب عامل في محطة الوقود.. بالتفاصيل

المحكمة تطارد حمو بيكا بسبب عامل في محطة الوقود.. بالتفاصيل

عربي

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

التحالف يعلن تدمير طائرة حوثية مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية

مسؤول قطري: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حالياً

مسؤول قطري: الوضع الإنساني في أفغانستان هو الأولوية حالياً

لأول مرة.. الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية

لأول مرة.. الكويت تسمح للنساء بالالتحاق بالخدمة العسكرية

مصر: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات

مصر: هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة وعدد من المحافظات