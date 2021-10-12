مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في سبسطية

رام الله - دنيا الوطنسرق مستوطنون، اليوم الثلاثاء، ثمار الزيتون من أراضي سبسطية شمال غرب نابلس.وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم: إنه خلال اليوم الأول من التنسيق لقطف ثمار الزيتون داخل حدود مستوطنة "شافيه شمرون"، تفاجأ المواطن مجد طلال شحادة، من سكان سبسطية، بأن ثمار الزيتون على مساحة 18 دونما من أراضيه قد تم قطفها وسرقتها.يشار إلى أن المستوطنين سرقوا طوال الأيام الماضية ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس، فيما تصدى أهالي قرية دير الحطب شرقا قبل يومين لهجوم مستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة "ألون موريه".يذكر أن هناك تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون خلال الفترة الحالية في كافة المناطق، وقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى سرقة وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.