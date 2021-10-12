السيسي: مصر عملت بصورة حثيثة لصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي

جاءت تصريحات السيسي، خلال كلمة مسجلة بالدورة الـ(15) لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي أكد فيها حاجة العالم لتعزيز جهوده لتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج، وجعلها أكثر استدامة ووعيا، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وأكد السيسي أن الرئاسة المصرية، نجحت خلال مؤتمر شرم الشيخ في 2018، في تحقيق إنجازات ملموسة بشأن التنوع البيولوجي.





وتابع بقوله: "نحن نعيش حاليًا مرحلة دقيقة في تاريخ البشرية، تتطلب منا بذل جهود حثيثة للتكاتف لمواجهة التحديات الجسام والتى زادت من حدتها جائحة كورونا".





كما أعرب الرئيس المصري عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الـ(15)، مقدمًا الشكر للصين على تنظيمها الدورة، رغم التحديات الكبرى التي تواجه العمل المتعدد الأطراف، بسبب تداعيات فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "إن مصر عملت بصورة حثيثة، خلال عقدها مؤتمر شرم الشيخ عام 2018، على صياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي".