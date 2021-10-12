مصر: إعلان تفاصيل أول وثيقة تأمين للمصريين بالخارج





وأكملت قائلاً: "ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة، سواء فى حالات نقل الجثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية".



وأكدت الوزيرة تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج.





وبينت أن اعتمادها تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ أيلول/ سبتمبر الماضى.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين.وحول موعد إصدار وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، قالت عبد الشهيد: "سيكون بدءاً من كانون الثاني/ يناير المقبل، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي، وتضم شركات التأمين التي من المقرر أن تصدر وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج".وتابعت: "إنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ليتم العمل بها، لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل، فى حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك فى حدود مبلغ تأمين وقدره 100 ألف جنيه".وأضافت: "تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك (300) جنية عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و(100) جنية للتجديد سنوياً لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج".