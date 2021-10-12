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حاكم دبي يوجه رسالة إلى الشباب العربي

حاكم دبي يوجه رسالة إلى الشباب العربي
محمد بن راشد آل مكتوم- حاكم دبي
رام الله - دنيا الوطن
وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، رسالة إلى الشباب العربي،وذلك بعد دراسة أظهرت نتائجها بتفضيل العيش في الإمارات بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

حيث نشر حاكم دبي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء "بي سي دبليو" أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 19%، ثم كندا 15%"".

وتابع: "نحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع، وبيت الجميع،وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع، وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".

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حاكم دبي يوجه رسالة إلى الشباب العربي

حاكم دبي يوجه رسالة إلى الشباب العربي